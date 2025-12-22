ZIB Flash 3 vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 2192: ZIB Flash 3 vom 22.12.2025
3 Min.Folge vom 22.12.2025
ÖVP knickt nach Kritik an muslimkritischem Posting nicht ein | Polizei ermittelt nach Schüssen auf Moschee und Grünen-Lokal in Hollabrunn (NÖ) | Dammbruch bei englischem Kanal | Englischer Sänger und Komponist Chris Rea gestorben | Wetter
