Folge 2270: ZIB Flash 2 vom 17.01.2026
3 Min.Folge vom 17.01.2026
Details zur Senkung der Mehrwertsteuer ungeklärt | Syrien: Regierungstruppen nehmen Orte bei Aleppo ein | Dänemark: Demos gegen Trumps Grönland-Pläne | Studie: Paracetamol für Schwangere unbedenklich | Wetter
