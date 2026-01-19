ZIB Flash 2 vom 19.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 2276: ZIB Flash 2 vom 19.01.2026
6 Min.Folge vom 19.01.2026
Trump droht im Streit um Grönland mit höheren Zöllen | Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bergführerin nach Lawinentoten im Großarltal | Neues Jugendgefängnis in Wien-Simmering | Vermögen von Superreichen wächst laut "Oxfam" | Kärntner Kuh kann sich mit Besen kratzen
