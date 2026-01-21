ZIB Flash 3 vom 21.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 2285: ZIB Flash 3 vom 21.01.2026
4 Min.Folge vom 21.01.2026
US-Präsident Trump erneuert Grönland-Anspruch | Bundespräsident Van der Bellen kritisiert USA | Eklat im Parlament: ÖVP-Klubobmann Wöginger beschimpft FPÖ-Fans | Toter bei Zugsunglück in Katalonien | Hahnenkamm-Rennen: Italiener Franzoni sorgt für Bestzeit im zweiten Training | Wetter
