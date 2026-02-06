Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Flash

ZIB Flash 1 vom 06.02.2026

ORF1Staffel 1Folge 2339vom 06.02.2026
Folge 2339: ZIB Flash 1 vom 06.02.2026

4 Min.Folge vom 06.02.2026

12-Jähriger soll 14-jährigen Eritreer in Deutschland erstochen haben | 31 Tote bei Selbstmordanschlag in Islamabad | USA und Iran führen Krisengespräche über Atomprogramm im Oman | Urlauberschichtwechsel könnte am Samstag zu Staus führen | Forscherteam gelingt Aufnahme von riesiger Phantomqualle vor Argentinien | Superstars aus dem Musik- und Showbusiness treten bei Olympia-Eröffnungsfeier auf | Wetter

