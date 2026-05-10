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ZIB Flash 2 vom 10.05.2026

ORF1Staffel 1Folge 2668vom 10.05.2026
ZIB Flash 2 vom 10.05.2026

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Folge 2668: ZIB Flash 2 vom 10.05.2026

4 Min.Folge vom 10.05.2026

Basejumper verletzt sich beim Steinbruch Hohenems (V) schwer | Auf Teneriffa beginnt Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs mit dem Hantavirus an Bord | Islamisten verüben Bombenanschlag auf Polizeiposten in Pakistan mit 12 Toten | Bulgarischer Fitnesstrainer will 45.000 Sit-ups binnen 60 Stunden schaffen | Wetter

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