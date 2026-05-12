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ZIB Flash 1 vom 12.05.2026

ORF1Staffel 1Folge 2675vom 12.05.2026
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Folge 2675: ZIB Flash 1 vom 12.05.2026

3 Min.Folge vom 12.05.2026

Tag der Pflege: Pflegegeld wird 2027 an Inflation angepasst | Einigung in Brüssel: EU will mehr Medikamente in Europa produzieren | Hantavirus: WHO rechnet mit weiteren Ansteckungen | ESC-Semifinale | Wetter

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