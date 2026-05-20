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ZIB Flash 4 vom 20.05.2026

ORF1Staffel 1Folge 2703vom 20.05.2026
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Folge 2703: ZIB Flash 4 vom 20.05.2026

5 Min.Folge vom 20.05.2026

Universitätenkonferenzpräsidentin Hütter warnt vor Budgetkürzungen | FPÖ übt scharfe Kritik am Asylpakt der Bundesegierung | Putin und Xi demonstrieren Einigkeit | Sängerin Cher feiert 80. Geburtstag | Aston Villa schlägt Freiburg im Europa-League-Finale | Wetter

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