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ZIB Flash 1 vom 08.06.2026

ORF1Staffel 1Folge 2766vom 08.06.2026
ZIB Flash 1 vom 08.06.2026

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Folge 2766: ZIB Flash 1 vom 08.06.2026

4 Min.Folge vom 08.06.2026

Neue Eskalation zwischen Iran und Israel | Oberst Reisner: "Der Libanon ist zu schwach" | Erstes Opfer im Folterprozess ausgesagt | Philippinen: Erdbeben erschüttert Insel | China: Feuerwehr holt Prüflinge ab | Wetter

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