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ZIB Flash 2 vom 16.07.2026

ORF1Staffel 1Folge 2910vom 16.07.2026
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Folge 2910: ZIB Flash 2 vom 16.07.2026

5 Min.Folge vom 16.07.2026

Verantwortlicher des Morandi-Brücken-Einsturzes zu 12 Jahren Haft verurteilt | EuGH gibt Italien im Transitstreit recht | EU-Länder verlängern Schutzstatus für Ukrainer bis 2028 | 11 Tote bei Brand in einem Kinderheim in Algerien | Feuerwehrmänner finden Vogelspinne in Welser Haus | Star-Wars-Leserschwert erreicht 3,7 Millionen Dollar bei Auktion | Wetter

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