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ZIB Flash 4 vom 16.07.2026

ORF1Staffel 1Folge 2912vom 16.07.2026
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Folge 2912: ZIB Flash 4 vom 16.07.2026

4 Min.Folge vom 16.07.2026

Waldbrände in Kanada verschlechtern auch Luft in New York City | Brunner drängt auf Aufhebung der Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraumes | Menge der sichergestellten illegalen Suchtmittel stieg 2025 | Kurz schließt Rückkehr in die Politik aus | Wetter

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