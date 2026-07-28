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Folge 2955: ZIB Flash 4 vom 28.07.2026
4 Min.Folge vom 28.07.2026
Wien will mit "Auszeit-WG" Jugendkriminalität reduzieren | Totschnig will größte Wasserverbraucher aufspüren | Feuerwehren in Spanien und Frankreich fürchten nächste Hitzewelle | Zinedine Zidane trainiert künftig französisches Fußballnationalteam | Wetter
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