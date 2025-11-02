Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 82vom 02.11.2025
6 Min.Folge vom 02.11.2025

Wie "Zurück in die Zukunft" Filmemacher beeinflusst Die Trilogie "Zurück in die Zukunft" hat Filmgeschichte geschrieben und die Zukunft des Genrekinos geprägt. In Graz nutzen zwei Filmemacher diese Inspiration für internationale Projekte: Regisseur Stefan Müller und Produzenten Oliver Haas.

