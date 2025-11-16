ZIB Magazin Kino vom 16.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Kino
Folge 83: ZIB Magazin Kino vom 16.11.2025
5 Min.Folge vom 16.11.2025
Die erfolgreiche Heist-Reihe „Now You See Me“ geht in die dritte Runde. Diesmal müssen die Zauberer -die „Vier Reiter“- mit jeder Menge Magie kriminellen Diamantenhändlern das Handwerk legen. „Die Unfassbaren 3: Now You See Me“ startet jetzt in den Kinos und das ZIB Magazin Kino hat mit dem Cast gesprochen.
