ZIB Magazin Kino vom 16.11.2025

ORF1Staffel 1Folge 83vom 16.11.2025
5 Min.Folge vom 16.11.2025

Die erfolgreiche Heist-Reihe „Now You See Me“ geht in die dritte Runde. Diesmal müssen die Zauberer -die „Vier Reiter“- mit jeder Menge Magie kriminellen Diamantenhändlern das Handwerk legen. „Die Unfassbaren 3: Now You See Me“ startet jetzt in den Kinos und das ZIB Magazin Kino hat mit dem Cast gesprochen.

ORF1
