ZIB Magazin Kino vom 08.02.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Kino
Folge 92: ZIB Magazin Kino vom 08.02.2026
6 Min.Folge vom 06.02.2026
Lillian Moschen stellt die Verfilmung des Klassikers "Wuthering Heights" vor. Der Film zeigt den aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Heathcliff der sich zu der besser situierten Cathy hingezogen fühlt. Obwohl auch sie ihm vollkommen ergeben ist, ist die Liebe der beiden zum Scheitern verurteilt. Regisseurin Emerald Fennell, die für ihren schrillen und hyperfemininen Stil bekannt ist, entwickelte sich weiter und spricht mit ihrem neuen Film auch schwierige Themen wie Sexismus, Macht und soziale Klassen an. Sendungshinweis: "Guten Morgen Österreich", 06. Februar 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1