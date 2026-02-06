Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin Kino

ZIB Magazin Kino vom 08.02.2026

ORF1Staffel 1Folge 92vom 06.02.2026
ZIB Magazin Kino vom 08.02.2026

ZIB Magazin Kino vom 08.02.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin Kino

Folge 92: ZIB Magazin Kino vom 08.02.2026

6 Min.Folge vom 06.02.2026

Lillian Moschen stellt die Verfilmung des Klassikers "Wuthering Heights" vor. Der Film zeigt den aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Heathcliff der sich zu der besser situierten Cathy hingezogen fühlt. Obwohl auch sie ihm vollkommen ergeben ist, ist die Liebe der beiden zum Scheitern verurteilt. Regisseurin Emerald Fennell, die für ihren schrillen und hyperfemininen Stil bekannt ist, entwickelte sich weiter und spricht mit ihrem neuen Film auch schwierige Themen wie Sexismus, Macht und soziale Klassen an. Sendungshinweis: "Guten Morgen Österreich", 06. Februar 2026

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin Kino
ORF1
ZIB Magazin Kino

ZIB Magazin Kino

Alle 1 Staffeln und Folgen