ORF1Staffel 1Folge 14vom 18.02.2026
5 Min.Folge vom 18.02.2026

Immer mehr Marken setzen auf Influencer und Influencerinnen, um Produkte von Luxusmode bis Coffee to go zu bewerben – und investieren dafür hohe Summen. Doch auch in Österreich kommen zunehmend KI-Influencer zum Einsatz, deren künstliche Herkunft für Konsumentinnen und Konsumenten oft kaum erkennbar ist. Das "ZIB Magazin Media" beleuchtet, wie Werbung durch reale und virtuelle Influencer die Kaufentscheidungen beeinflusst.

