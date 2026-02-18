ZIB Magazin Media vom 18.02.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Media
Folge 14: ZIB Magazin Media vom 18.02.2026
5 Min.Folge vom 18.02.2026
KI-Influencer boomen Immer mehr Marken setzen auf Influencer und Influencerinnen, um Produkte von Luxusmode bis Coffee to go zu bewerben – und investieren dafür hohe Summen. Doch auch in Österreich kommen zunehmend KI-Influencer zum Einsatz, deren künstliche Herkunft für Konsumentinnen und Konsumenten oft kaum erkennbar ist. Das "ZIB Magazin Media" beleuchtet, wie Werbung durch reale und virtuelle Influencer die Kaufentscheidungen beeinflusst.

