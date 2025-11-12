ZIB Magazin Media
Folge 2: ZIB Magazin Media
5 Min.Folge vom 12.11.2025
Medienkompetenz an Schulen Das Handy gehört zum Alltag - mittlerweile für fast alle Altersgruppen. Die Frage ist: Wie gehen wir mit der Informationsflut um? Wie erkennen wir verlässliche Online-Quellen? Diese Fragen werden auch in der Schule immer öfter thematisiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Media
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1