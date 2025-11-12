Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 2vom 12.11.2025
5 Min.Folge vom 12.11.2025

Medienkompetenz an Schulen Das Handy gehört zum Alltag - mittlerweile für fast alle Altersgruppen. Die Frage ist: Wie gehen wir mit der Informationsflut um? Wie erkennen wir verlässliche Online-Quellen? Diese Fragen werden auch in der Schule immer öfter thematisiert.

