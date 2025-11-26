Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 3vom 26.11.2025
Im Internet kursieren zahlreiche KI-generierte Videos von pornografischen Darstellungen. Die Technologie wird gezielt missbraucht, um täuschende Bilder und Videos zu erzeugen – ohne Zustimmung der Menschen, die darin zu sehen sind. Das ZIB Magazin Media zeigt, welche Folgen dieser digitale Missbrauch hat.

