5 Min.Folge vom 26.11.2025
Im Internet kursieren zahlreiche KI-generierte Videos von pornografischen Darstellungen. Die Technologie wird gezielt missbraucht, um täuschende Bilder und Videos zu erzeugen – ohne Zustimmung der Menschen, die darin zu sehen sind. Das ZIB Magazin Media zeigt, welche Folgen dieser digitale Missbrauch hat.
