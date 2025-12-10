ZIB Magazin Media
Folge 5: ZIB Magazin Media
5 Min.Folge vom 10.12.2025
Influencer verdienen durch Werbung und Produktplatzierungen Geld, müssen dieses Einkommen jedoch versteuern. Eine Taskforce in Nordrhein-Westfalen prüfte seit 2024 Content Creator, die Steuern hinterzogen hatten, mit einem Schaden von rund 300 Millionen Euro. In Österreich zeigten sich bisher keine systematischen Steuerverstöße, jedoch verfolgt das Finanzministerium das weiterhin wachsam.
ZIB Magazin Media
© ORF 1