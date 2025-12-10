Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 5vom 10.12.2025
Folge vom 10.12.2025

Influencer verdienen durch Werbung und Produktplatzierungen Geld, müssen dieses Einkommen jedoch versteuern. Eine Taskforce in Nordrhein-Westfalen prüfte seit 2024 Content Creator, die Steuern hinterzogen hatten, mit einem Schaden von rund 300 Millionen Euro. In Österreich zeigten sich bisher keine systematischen Steuerverstöße, jedoch verfolgt das Finanzministerium das weiterhin wachsam.

