ORF1Staffel 1Folge 8vom 07.01.2026
6 Min.Folge vom 07.01.2026

Was man auf bestimmten Plattformen sozialer Medien sagen darf und was nicht, bestimmen die Hausregeln privater Firmen. Diese sind ziemlich intransparent und einige vermuten dahinter auch eine politische Agenda. So hat beispielsweise Meta-CEO Zuckerberg zugegeben, auf politische Zurufe bei Facebook gehört zu haben. Und auch zwischen der EU-Kommission und Elon Musk mit seiner Plattform X tobt ein Kampf um Meinungsfreiheit und Zulässigkeit von Inhalten.

