ZIB Magazin Media vom 07.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Media
Folge 8: ZIB Magazin Media vom 07.01.2026
6 Min.Folge vom 07.01.2026
Was man auf bestimmten Plattformen sozialer Medien sagen darf und was nicht, bestimmen die Hausregeln privater Firmen. Diese sind ziemlich intransparent und einige vermuten dahinter auch eine politische Agenda. So hat beispielsweise Meta-CEO Zuckerberg zugegeben, auf politische Zurufe bei Facebook gehört zu haben. Und auch zwischen der EU-Kommission und Elon Musk mit seiner Plattform X tobt ein Kampf um Meinungsfreiheit und Zulässigkeit von Inhalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Media
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1