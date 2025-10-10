ZIB Magazin vom 10.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 214: ZIB Magazin vom 10.10.2025
Folge vom 10.10.2025
Mentale Gesundheit scheint essenziell für unser Leben zu sein. Das zeigt auch die Geschichte von Schauspieler Bernhard Dechant. Er spricht offen über seine Alkoholsucht und den Auslöser dafür: Depressionen. Auch die Kabarettistin Verena Tietze hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen.
