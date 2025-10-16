ZIB Magazin vom 16.10.2025 - 16.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 218: ZIB Magazin vom 16.10.2025 - 16.10.2025
5 Min.Folge vom 16.10.2025
Inklusionscafé in Fischamend kämpft um Zukunft Das Inklusionscafé „Fischamends Friends“ in Niederösterreich zahlt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung regulären Lohn statt Taschengeld - und geht damit mit gutem Beispiel voran. Doch trotz des Erfolgs steht die Zukunft auf der Kippe: Ohne neue Fördergelder droht dem Vorzeigeprojekt im kommenden Jahr das Aus.
