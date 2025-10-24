ZIB Magazin vom 24.10.2025 - 24.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 223: ZIB Magazin vom 24.10.2025 - 24.10.2025
5 Min.Folge vom 24.10.2025
Sie sind die Elite-Spezialeinheit des österreichischen Bundesheeres – das Jagdkommando. Als Anti-Terror-Verband trainieren sie für Einsätze zu Wasser, zu Land und in der Luft. Ihre Aufgaben reichen von Spezialaufklärung über Kommandoeinsätze bis hin zur militärischen Unterstützung im In- und Ausland.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0