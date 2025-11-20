ZIB Magazin Spezial: Trump & die Tech-Milliardäre - Wie US-Konzerne Druck auf Europa ausüben vom 20.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 238: ZIB Magazin Spezial: Trump & die Tech-Milliardäre - Wie US-Konzerne Druck auf Europa ausüben vom 20.11.2025
47 Min.Folge vom 20.11.2025
Microsoft, Visa, Google und Co. - US-amerikanische Digital-Dienstleister und Produkte gehören in Europa zum Alltag. Durch diese Abhängigkeit besteht auch die Gefahr, politisch erpressbar zu sein. Die Regierung von Donald Trump hat diese Karte vereinzelt auch schon gespielt. Immer mehr Expertinnen und Experten fordern daher, Europa digital von den USA unabhängiger zu machen. Moderation: Philipp Maschl Bildquelle: APA-Images / dpa / Matthias Balk
ZIB Magazin
