Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin

ZIB Magazin Spezial: Trump & die Tech-Milliardäre - Wie US-Konzerne Druck auf Europa ausüben vom 20.11.2025

ORF1Staffel 2025Folge 238vom 20.11.2025
ZIB Magazin Spezial: Trump & die Tech-Milliardäre - Wie US-Konzerne Druck auf Europa ausüben vom 20.11.2025

ZIB Magazin Spezial: Trump & die Tech-Milliardäre - Wie US-Konzerne Druck auf Europa ausüben vom 20.11.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 238: ZIB Magazin Spezial: Trump & die Tech-Milliardäre - Wie US-Konzerne Druck auf Europa ausüben vom 20.11.2025

47 Min.Folge vom 20.11.2025

Microsoft, Visa, Google und Co. - US-amerikanische Digital-Dienstleister und Produkte gehören in Europa zum Alltag. Durch diese Abhängigkeit besteht auch die Gefahr, politisch erpressbar zu sein. Die Regierung von Donald Trump hat diese Karte vereinzelt auch schon gespielt. Immer mehr Expertinnen und Experten fordern daher, Europa digital von den USA unabhängiger zu machen. Moderation: Philipp Maschl Bildquelle: APA-Images / dpa / Matthias Balk

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin
ORF1
ZIB Magazin

ZIB Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen