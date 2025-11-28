Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Magazin

ORF1Staffel 2025Folge 242vom 28.11.2025
9 von 10 junge Menschen sind online auf Plattformen wie TikTok oder Snapchat angemeldet. Was sie dort sehen und erleben, das kann ihr Leben verändern. Cybermobbing ist ein Problem, das mittlerweile alle Generationen treffen kann. Gegen Hassnachrichten vorzugehen kann aber mitunter kompliziert sein. Denn rechtlich wird nicht alles geahndet.

