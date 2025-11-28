ZIB Magazin vom 28.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 242: ZIB Magazin vom 28.11.2025
5 Min.Folge vom 28.11.2025
9 von 10 junge Menschen sind online auf Plattformen wie TikTok oder Snapchat angemeldet. Was sie dort sehen und erleben, das kann ihr Leben verändern. Cybermobbing ist ein Problem, das mittlerweile alle Generationen treffen kann. Gegen Hassnachrichten vorzugehen kann aber mitunter kompliziert sein. Denn rechtlich wird nicht alles geahndet.
