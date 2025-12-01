Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Magazin vom 01.12.2025

ORF1Staffel 2025Folge 243vom 01.12.2025
Gerade um diese Zeit im Jahr stehen viele ein wenig fassungslos vor der Tatsache, dass das Jahr schon wieder fast vorbei ist – und dass die Zeit immer schneller zu vergehen scheint. Nicht nur in der Physik ist Zeit relativ. Auch im Alltag hängt das Zeitempfinden von einigen Faktoren ab. Eine große Rolle spielt das eigene Lebensalter, andere wichtige Faktoren sind Stress und Routine.

