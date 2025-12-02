ZIB Magazin vom 02.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 244: ZIB Magazin vom 02.12.2025
5 Min.Folge vom 02.12.2025
Vor dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen beschäftigt sich das ZiB-Magazin mit den Hürden auf dem Arbeitsmarkt. Laut Sozialministerium leben in Österreich rund 760.000 Menschen mit registrierter Behinderung. Viele von ihnen stoßen am Arbeitsmarkt noch immer auf Hürden. Umso wichtiger sind Arbeitgeber, die Potenziale erkennen und Chancen geben. Daraus können Erfolgsgeschichten entstehen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1