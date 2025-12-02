Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vor dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen beschäftigt sich das ZiB-Magazin mit den Hürden auf dem Arbeitsmarkt. Laut Sozialministerium leben in Österreich rund 760.000 Menschen mit registrierter Behinderung. Viele von ihnen stoßen am Arbeitsmarkt noch immer auf Hürden. Umso wichtiger sind Arbeitgeber, die Potenziale erkennen und Chancen geben. Daraus können Erfolgsgeschichten entstehen.

