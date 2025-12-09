ZIB Magazin vom 09.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 246: ZIB Magazin vom 09.12.2025
5 Min.Folge vom 09.12.2025
Österreicherinnen und Österreicher trinken im Schnitt drei Tassen Kaffee pro Tag, und trotz steigender Preise bleibt die Nachfrage ungebrochen – der perfekte Geschmack ist vielen heilig. Damit Kaffee aus Lateinamerika, Afrika oder Asien sein volles Aroma entfalten kann, ist jedoch die passende Röstung entscheidend, denn sie unterscheidet sich je nach Bohne deutlich und ist eine Wissenschaft für sich.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1