Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin

ZIB Magazin vom 09.12.2025

ORF1Staffel 2025Folge 246vom 09.12.2025
ZIB Magazin vom 09.12.2025

ZIB Magazin vom 09.12.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 246: ZIB Magazin vom 09.12.2025

5 Min.Folge vom 09.12.2025

Österreicherinnen und Österreicher trinken im Schnitt drei Tassen Kaffee pro Tag, und trotz steigender Preise bleibt die Nachfrage ungebrochen – der perfekte Geschmack ist vielen heilig. Damit Kaffee aus Lateinamerika, Afrika oder Asien sein volles Aroma entfalten kann, ist jedoch die passende Röstung entscheidend, denn sie unterscheidet sich je nach Bohne deutlich und ist eine Wissenschaft für sich.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin
ORF1
ZIB Magazin

ZIB Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen