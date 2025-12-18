Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Magazin

ZIB Magazin vom 18.12.2025

ORF1Staffel 2025Folge 251vom 18.12.2025
ZIB Magazin vom 18.12.2025

ZIB Magazin

Folge 251: ZIB Magazin vom 18.12.2025

5 Min.Folge vom 18.12.2025

In Österreich leiden rund 300.000 Personen an einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung. Rheuma wird von vielen Menschen oft als eine Erkrankung betrachtet, die man erst im hohen Alter bekommt. Es kann aber Menschen jeden Alters betreffen. Vor allem die Auto-Immun Krankheit Morbus Bechterew kommt vor allem bei jungen Menschen vor. In 80 bis 90% der Fälle tritt die Erkrankung im Alter zwischen 15 und 40 Jahren auf. Wo Betroffene vor 20 Jahren noch mit extremen Einschränkungen leben mussten, ist die Erkrankung heute relativ gut behandelbar.

