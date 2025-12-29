Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Magazin

ZIB Magazin vom 29.12.2025

ORF1Staffel 2025Folge 257vom 29.12.2025
5 Min.Folge vom 29.12.2025

Viele Menschen nutzen Gratis-Apps am Handy, die Fragen zur mentalen Gesundheit beantworten. Sie wirken einfühlsam, professionell und vor allem: sie sind rund um die Uhr erreichbar. Aber kann künstliche Intelligenz tatsächlich echte Therapeuten ersetzen?

