ZIB Magazin vom 29.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 257: ZIB Magazin vom 29.12.2025
5 Min.Folge vom 29.12.2025
Viele Menschen nutzen Gratis-Apps am Handy, die Fragen zur mentalen Gesundheit beantworten. Sie wirken einfühlsam, professionell und vor allem: sie sind rund um die Uhr erreichbar. Aber kann künstliche Intelligenz tatsächlich echte Therapeuten ersetzen?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1