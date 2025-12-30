Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Magazin

ZIB Magazin vom 30.12.2025

ORF1Staffel 2025Folge 258vom 30.12.2025
ZIB Magazin vom 30.12.2025

5 Min.Folge vom 30.12.2025

Proteine gelten als Schlüssel für Fitness und Gesundheit. Immer mehr Menschen greifen zu Produkten mit extra hohem Proteingehalt. Ob Brot, Müsliriegel, Joghurt oder Shake – "High Protein" verkauft sich gut. Doch oft ist die Notwendigkeit zusätzlicher Proteine fraglich.

