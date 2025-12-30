ZIB Magazin vom 30.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 258: ZIB Magazin vom 30.12.2025
5 Min.Folge vom 30.12.2025
Proteine gelten als Schlüssel für Fitness und Gesundheit. Immer mehr Menschen greifen zu Produkten mit extra hohem Proteingehalt. Ob Brot, Müsliriegel, Joghurt oder Shake – "High Protein" verkauft sich gut. Doch oft ist die Notwendigkeit zusätzlicher Proteine fraglich.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1