ORF1Staffel 2026Folge 282vom 04.03.2026
Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile in unserem Alltag fest verankert. Menschen gehen sogar Beziehungen mit KI-Avataren ein und unsere Arbeitswelt wird von KI-Anwendungen grundlegend verändert. Teil eins von "Außer Kontrolle - Haben wir die KI noch im Griff?" spricht mit Menschen, die sich in eine KI verliebt haben und Technikern, die KI-Klons ganzer Chefetagen erstellen. Moderation: Philipp Maschl Bildquelle: ORF

