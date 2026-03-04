ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (1/2) vom 05.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 282: ZIB Magazin Spezial: Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff? (1/2) vom 05.03.2026
21 Min.Folge vom 04.03.2026
Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile in unserem Alltag fest verankert. Menschen gehen sogar Beziehungen mit KI-Avataren ein und unsere Arbeitswelt wird von KI-Anwendungen grundlegend verändert. Teil eins von "Außer Kontrolle - Haben wir die KI noch im Griff?" spricht mit Menschen, die sich in eine KI verliebt haben und Technikern, die KI-Klons ganzer Chefetagen erstellen. Moderation: Philipp Maschl Bildquelle: ORF
