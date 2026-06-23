ZIB Magazin: Urlaub per Algorithmus - KI als ReiseguideJetzt kostenlos streamen
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Folge 341: ZIB Magazin: Urlaub per Algorithmus - KI als Reiseguide
6 Min.Folge vom 23.06.2026
Immer mehr Menschen lassen ihre Urlaubsplanung von KI erledigen: Routen, Restaurants, Flüge – alles kommt in Sekunden aus dem Chatbot. Dabei teilen viele Nutzer nicht nur Reisedaten, sondern auch sensible Informationen, die sie im Reisebüro niemals preisgeben würden. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage sind 63–81 Prozent der Deutschen zufrieden mit KI-Empfehlungen, besonders bei Aktivitäten, Übersetzungen, Zielwahl und als virtuelle Reiseassistenz.
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