ZIB Spezial: Rede des Bundeskanzlers zur Lage in Österreich

ORF2Staffel 2026Folge 662vom 30.01.2026
Folge 662: ZIB Spezial: Rede des Bundeskanzlers zur Lage in Österreich

100 Min.Folge vom 30.01.2026

Westhoff (ORF): ÖVP in Umfragen "sehr schlecht" | Schwarz-Rot-Pink: Bilanz und Ausblick | Unger (ORF): Koalition braucht "Aufbruchsstimmung" | Pleiten-Rekord für Österreichs Wirtschaft | Unger (ORF): Gesundheitsreform kann "unangenehm sein" | Westhoff (ORF): Aufschwung ist das Credo der Regierung | Kanzler Stocker will 2026 zum "Jahr des Aufschwungs" machen | Unger (ORF) über Volksbefragung zu verlängerter Wehrpflicht | Stocker über Volksbefragung zur Wehrpflicht | Verteidigungsministerin will "breiten Schulterschluss" finden | Unger (ORF): Bisher Pattstellung bei Wehrpflicht | Mattle (ÖVP): Es geht darum, dass man zusammensteht | Kanzler über neue Wirtschaftspartner | Stiller (ORF): Österreich könnte von Abkommen mit Indien profitieren | Stelzer (ÖVP) über Abgrenzung zur FPÖ | Abschlussanalyse

ORF2
