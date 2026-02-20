ZIB Spezial zur Schneesituation in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
ZIB Spezial
Folge 663: ZIB Spezial zur Schneesituation in Österreich
9 Min.Folge vom 20.02.2026
Der Winter hat Österreich fest im Griff. Zahlreiche Unfälle sorgten für Feuerwehreinsätze vom Burgenland über Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark bis nach Salzburg. Die Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei befanden sich in der Früh im Dauereinsatz.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2