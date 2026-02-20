Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2026Folge 663vom 20.02.2026
Der Winter hat Österreich fest im Griff. Zahlreiche Unfälle sorgten für Feuerwehreinsätze vom Burgenland über Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark bis nach Salzburg. Die Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei befanden sich in der Früh im Dauereinsatz.

