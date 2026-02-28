Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Spezial

ZIB Spezial: Israel und USA greifen den Iran an

ORF2Staffel 2026Folge 665vom 28.02.2026
9 Min.Folge vom 28.02.2026

Die Lage im Nahen Osten hat sich dramatisch zugespitzt. Nach Angriffen von Israel und den USA feuerte der Iran Raketen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region.

