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ZIB SPEZIAL - Machtwechsel in Ungarn

ORF2Staffel 2026Folge 669vom 13.04.2026
ZIB SPEZIAL - Machtwechsel in Ungarn

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Folge 669: ZIB SPEZIAL - Machtwechsel in Ungarn

17 Min.Folge vom 13.04.2026

Magyar verspricht Versöhnung und Reformen | Journalist: Magyar muss System Orban beseitigen | Wirtschaftlicher Neustart unter Druck | Ungarn in Österreich hoffen auf EU-Annäherung

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