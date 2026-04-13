ZIB SPEZIAL - Machtwechsel in UngarnJetzt kostenlos streamen
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Folge 669: ZIB SPEZIAL - Machtwechsel in Ungarn
17 Min.Folge vom 13.04.2026
Magyar verspricht Versöhnung und Reformen | Journalist: Magyar muss System Orban beseitigen | Wirtschaftlicher Neustart unter Druck | Ungarn in Österreich hoffen auf EU-Annäherung
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