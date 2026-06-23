ZIB Talk Spezial: Graz wählt: Dunkelrote Stadt in blauem LandJetzt kostenlos streamen
ZIB Talk Spezial
Folge 1: ZIB Talk Spezial: Graz wählt: Dunkelrote Stadt in blauem Land
Dunkelrote Stadt in blauem Land: Welche Richtung schlägt Graz ein? Die Spitzenkandidaten im Talk. Seit fünf Jahren steht mit Elke Kahr eine kommunistische Bürgermeisterin an der Spitze der steirischen Landeshauptstadt Graz. Eine von der KPÖ geführte Stadt in dem von der FPÖ regierten Bundesland - eine einzigartige politische Konstellation. Nun sind mehr als 225.000 Grazerinnen und Grazer aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen. Wird der Grazer Sonderweg bestätigt oder ergeben sich neue politische Mehrheiten? Die Wahl in der zweitgrößten Stadt Österreichs gilt heuer als wichtiger politischer Stimmungstest. Welche Schlüsse lassen sich über die Stadtgrenzen hinaus ziehen? Darüber diskutierten die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Gemeinderat vertretenen Parteien im "ZIB Talk Spezial" mit Moderator Stefan Lenglinger. Elke Kahr, KPÖ Kurt Hohensinner, ÖVP Judith Schwentner, Die Grünen René Apfelknab, FPÖ Doris Kampus, SPÖ Philipp Pointner, NEOS Michael Winter, KFG
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