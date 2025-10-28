ZIB Talk: Notfall GesundheitssystemJetzt kostenlos streamen
ZIB Talk
Folge 17: ZIB Talk: Notfall Gesundheitssystem
Der Tod einer Notfall-Patientin, für die zeitnah kein Platz in einer spezialisierten Klink gefunden werden konnte, wirft die Grundsatzfrage auf: Wie gut funktioniert unsere Gesundheitsversorgung? Bleiben Patienten zwischen Personalmangel und hochtechnisierter Medizin sowie zersplitterten Kompetenzen zwischen Bund und Ländern auf der Strecke? Und welche Reformen braucht es, um das Gesundheitssystem zukunftstauglich zu machen? Darüber diskutieren bei Simone Stribl: Maria Hofmarcher-Holzhacker, Ökonomin, Schwerpunkt Gesundheit und Soziales Sigrid Pilz, ehem. Patientenanwältin, Universitätsrätin MedUni Wien Daniel Zimpfer, Leiter Abteilung Herzchirurgie AKH Alexandra Föderl-Schmid, Journalistin „Süddeutsche Zeitung“
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick