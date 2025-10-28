Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Talk

ZIB Talk: Notfall Gesundheitssystem

ORF2Staffel 1Folge 17vom 28.10.2025
ZIB Talk: Notfall Gesundheitssystem

ZIB Talk: Notfall GesundheitssystemJetzt kostenlos streamen

ZIB Talk

Folge 17: ZIB Talk: Notfall Gesundheitssystem

32 Min.Folge vom 28.10.2025

Der Tod einer Notfall-Patientin, für die zeitnah kein Platz in einer spezialisierten Klink gefunden werden konnte, wirft die Grundsatzfrage auf: Wie gut funktioniert unsere Gesundheitsversorgung? Bleiben Patienten zwischen Personalmangel und hochtechnisierter Medizin sowie zersplitterten Kompetenzen zwischen Bund und Ländern auf der Strecke? Und welche Reformen braucht es, um das Gesundheitssystem zukunftstauglich zu machen? Darüber diskutieren bei Simone Stribl: Maria Hofmarcher-Holzhacker, Ökonomin, Schwerpunkt Gesundheit und Soziales Sigrid Pilz, ehem. Patientenanwältin, Universitätsrätin MedUni Wien Daniel Zimpfer, Leiter Abteilung Herzchirurgie AKH Alexandra Föderl-Schmid, Journalistin „Süddeutsche Zeitung“

