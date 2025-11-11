ZIB Talk: Streit ums Geld: Wächst uns der Schuldenberg über den Kopf?Jetzt kostenlos streamen
ZIB Talk
Folge 19: ZIB Talk: Streit ums Geld: Wächst uns der Schuldenberg über den Kopf?
30 Min.Folge vom 11.11.2025
Bund und Länder streiten heftig über die Schuldenfrage – genauer gesagt darüber, wer sich künftig wie stark verschulden darf. Die Fronten sind verhärtet: Während der Finanzminister die Länder zum Sparen mahnt, fordern diese mehr Geld vom Bund. Doch wie schlecht steht es tatsächlich um die Finanzen der Bundesländer? Droht eine neue Schuldenkrise – und was bedeutet das für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Darüber diskutierten bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“: Franz Schellhorn (Agenda Austria), Georg Feigl (Arbeiterkammer), Margit Schratzenstaller (WIFO) und Gerhard Hofer („Die Presse“). Bildquelle: ORF
