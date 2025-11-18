Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 20vom 18.11.2025
30 Min.Folge vom 18.11.2025

Bewahren, reformieren oder zerschlagen - Hat die Sozialpartnerschaft noch Zukunft? Mit den Turbulenzen in der Wirtschaftskammer gerät nun auch die österreichische Sozialpartnerschaft unter Druck. Jahrzehntelang galt sie als Garant für Stabilität, wirtschaftliche Berechenbarkeit und sozialen Frieden. Doch wie zeitgemäß ist dieses Modell heute noch? Müssen die Kammern schlanker werden und ihre Finanzströme transparenter? Sind hohe Rücklagen angesichts verpflichtender Beiträge gerechtfertigt, und sollten die Mitgliedsbeiträge reduziert oder die Pflichtmitgliedschaft ganz abgeschafft werden? Darüber diskutieren bei Alexandra Maritza Wachter: Rudolf Kaske ehem. Präsident Arbeiterkammer Christina Aumayr-Hajek Kommunikationsberaterin Thomas Hofer Politikberater Barbara Tóth „Falter“

