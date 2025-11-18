ZIB Talk
Folge 20: ZIB Talk
Bewahren, reformieren oder zerschlagen - Hat die Sozialpartnerschaft noch Zukunft? Mit den Turbulenzen in der Wirtschaftskammer gerät nun auch die österreichische Sozialpartnerschaft unter Druck. Jahrzehntelang galt sie als Garant für Stabilität, wirtschaftliche Berechenbarkeit und sozialen Frieden. Doch wie zeitgemäß ist dieses Modell heute noch? Müssen die Kammern schlanker werden und ihre Finanzströme transparenter? Sind hohe Rücklagen angesichts verpflichtender Beiträge gerechtfertigt, und sollten die Mitgliedsbeiträge reduziert oder die Pflichtmitgliedschaft ganz abgeschafft werden? Darüber diskutieren bei Alexandra Maritza Wachter: Rudolf Kaske ehem. Präsident Arbeiterkammer Christina Aumayr-Hajek Kommunikationsberaterin Thomas Hofer Politikberater Barbara Tóth „Falter“
