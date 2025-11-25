Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Talk

ZIB Talk: Übergriffe und Gewalt - Was schützt Frauen wirklich?

ORF2Staffel 1Folge 21vom 25.11.2025
ZIB Talk: Übergriffe und Gewalt - Was schützt Frauen wirklich?

ZIB Talk: Übergriffe und Gewalt - Was schützt Frauen wirklich?Jetzt kostenlos streamen

ZIB Talk

Folge 21: ZIB Talk: Übergriffe und Gewalt - Was schützt Frauen wirklich?

31 Min.Folge vom 25.11.2025

Sexuelle Übergriffe bis zu roher Gewalt sorgen seit Monaten für erschütternde Schlagzeilen. Besonders betroffen sind junge Frauen, die zunehmend zur Zielscheibe aggressiver Übergriffe werden. Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen rückt daher eine zentrale Frage erneut in den Fokus: Tut die Politik genug, um Mädchen und Frauen effektiv zu schützen? Warum werden manche junge Männer besonders aggressiv? Welche Rolle spielen Erziehung, soziale Medien und Männlichkeitsbilder? Und vor allem: Welche Maßnahmen braucht es, damit Prävention bereits dort ansetzt, wo Gewalt entsteht, bevor es zu Übergriffen kommt? Darüber diskutieren bei Alexandra Maritza Wachter: Ruth Manninger Bundesfrauengeschäftsführerin SPÖ Christoph Pöchinger Politikberater und Kommunikationsstratege Romeo Bissuti Psychotherapeut, Männerberatung Wien Emina Saric Integrationsexpertin

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Talk
ORF2
ZIB Talk

ZIB Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen