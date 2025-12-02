ZIB Talk: Der Kanzler ist zurück, wohin steuert die Regierung?Jetzt kostenlos streamen
ZIB Talk
Folge 22: ZIB Talk: Der Kanzler ist zurück, wohin steuert die Regierung?
Einen Monat lang hat sich der Bundeskanzler nach seiner Rücken-OP aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Christian Stocker zurück im Kanzleramt, und die Probleme sind nicht kleiner geworden: Schuldenberg, Reformstau, Teuerung. Gleichzeitig kämpfen die Koalitionsparteien mit schlechter Stimmung und schlechten Umfragewerten. Und innerhalb der Parteien werden Führungsdiskussionen lauter. Schafft die Regierung den Umschwung oder bleibt sie im Krisenmodus? Darüber diskutierten bei Simone Stribl: Thomas Hofer (Politikberater), Johannes Klotz (Meinungsforscher OGM), Anna Thalhammer (Chefredakteurin „profil“) und Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin „Der Standard“). Bildquelle: ORF
