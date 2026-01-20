Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Talk: Länger dienen? Offene Fronten beim Wehrdienst

ORF2Staffel 1Folge 26vom 20.01.2026
Folge vom 20.01.2026

Krieg in Europa und zunehmende geopolitische Spannungen werfen die Frage auf: Wie gut ist Österreich für den Ernstfall gerüstet? Die Wehrdienstkommission empfiehlt eine Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate sowie zusätzliche Truppenübungen. Doch wagt die Regierung diesen Schritt? Kommen sinnvolle Reformen, die mehr Sicherheit bringen und soll die Wehrpflicht künftig auch für Frauen gelten? Darüber diskutieren bei Alexandra Maritza Wachter: Generalmajor Thomas Starlinger (Mitglied Wehrdienst-Kommission, ehem. Verteidigungsminister), Friedrich Ofenauer (Wehrsprecher ÖVP), Larissa Zivkovic (Vorsitzende Sozialistische Jugend), Friedhelm Frischenschlager (ehem. Verteidigungsminister, NEOS) Bildquelle: ORF

