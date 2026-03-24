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ZIB Talk: Krise statt Aufschwung - Was kommt jetzt auf uns zu?

ORF2Staffel 1Folge 34vom 24.03.2026
ZIB Talk: Krise statt Aufschwung - Was kommt jetzt auf uns zu?

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Folge 34: ZIB Talk: Krise statt Aufschwung - Was kommt jetzt auf uns zu?

31 Min.Folge vom 24.03.2026

Der Krieg im Iran ist längst auch bei uns angekommen. Der Finanzminister zeigt sich zunehmend pessimistisch für die heimische Wirtschaft, und die Internationale Energiebehörde warnt vor der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Worauf müssen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten einstellen? Und was kann die heimische Politik tun, um eine große Wirtschaftskrise zu verhindern? Darüber diskutierten bei Alexandra Maritza Wachter: Klaus Herrmann Chefredakteur "Kronen Zeitung" Maria Scholl Chefredakteurin APA Marina Delcheva Leiterin Wirtschaftsressort "profil" Christian Ultsch Leiter Auslandsressort "Die Presse"

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