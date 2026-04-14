ZIB Talk: Orbans Niederlage - Europas Sieg?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 35: ZIB Talk: Orbans Niederlage - Europas Sieg?
In Ungarn vollzieht sich ein historischer Machtwechsel: Der künftige Ministerpräsident Magyar erhält internationale Glückwünsche. Besonders in den europäischen Hauptstädten ist die Erleichterung groß – viele Regierungen verbinden mit der Niederlage von Viktor Orban die Hoffnung auf ein Ende jahrelanger Blockaden. Doch wie tiefgreifend ist dieser Einschnitt? Wird Europa geeinter auftreten – oder sind die Erwartungen zu hoch? Und was bedeutet Orbans Sturz für den Einfluss von Putin und Trump sowie für rechtspopulistische Bewegungen in Europa? Darüber diskutieren bei Alexandra Maritza Wachter: Hannes Swoboda ehem. Präsident der Sozialdemokraten im EU-Parlament Robert Willacker FPÖ-naher Politikberater Siobhan Geets Journalistin "profil" David Gajdos freier Journalist
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