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ZIB Talk: Orbans Niederlage - Europas Sieg?

ORF2Staffel 1Folge 35vom 14.04.2026
ZIB Talk: Orbans Niederlage - Europas Sieg?

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Folge 35: ZIB Talk: Orbans Niederlage - Europas Sieg?

26 Min.Folge vom 14.04.2026

In Ungarn vollzieht sich ein historischer Machtwechsel: Der künftige Ministerpräsident Magyar erhält internationale Glückwünsche. Besonders in den europäischen Hauptstädten ist die Erleichterung groß – viele Regierungen verbinden mit der Niederlage von Viktor Orban die Hoffnung auf ein Ende jahrelanger Blockaden. Doch wie tiefgreifend ist dieser Einschnitt? Wird Europa geeinter auftreten – oder sind die Erwartungen zu hoch? Und was bedeutet Orbans Sturz für den Einfluss von Putin und Trump sowie für rechtspopulistische Bewegungen in Europa? Darüber diskutieren bei Alexandra Maritza Wachter: Hannes Swoboda ehem. Präsident der Sozialdemokraten im EU-Parlament Robert Willacker FPÖ-naher Politikberater Siobhan Geets Journalistin "profil" David Gajdos freier Journalist

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