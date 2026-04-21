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ZIB Talk: Neue Lehrpläne - Ist die Schule reformierbar?

ORF2Staffel 1Folge 36vom 21.04.2026
ZIB Talk: Neue Lehrpläne - Ist die Schule reformierbar?

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Folge 36: ZIB Talk: Neue Lehrpläne - Ist die Schule reformierbar?

34 Min.Folge vom 21.04.2026

Bildungsminister Christoph Wiederkehr versucht sich an einer Unterrichtsreform. Geplant sind unter anderem neue Schulfächer, regelmäßige Kompetenzerhebungen sowie die Auswertung und der Vergleich von Leistungsdaten, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. Doch ist das der richtige Weg? Oder führt der stärkere Fokus auf Daten zu mehr Druck und wachsender Konkurrenz zwischen Schulen? Die Debatte wirft zentrale Fragen auf: Welche Kompetenzen braucht eine moderne, sich rasch wandelnde Gesellschaft – und worauf kann verzichtet werden? Ist das Lehrpersonal ausreichend vorbereitet, neue Fähigkeiten zu vermitteln? Und lässt sich ein System, in dem viele Interessensgruppen mitgestalten, überhaupt grundlegend reformieren? Darüber diskutieren bei Tarek Leitner: Alexander Huber Generalsekretär Bildungsministerium Ali Mahlodji Unternehmer, Autor, Schulabbrecher Hannah Scheidl Bundesschulsprecherin, Schüler Union Birgit Goschler Lehrergewerkschaft FSG

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