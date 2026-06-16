ZIB Talk
Folge 43: ZIB Talk
Die Freiheitlichen feiern Jubiläum. Gegründet 1956, inszeniert sich die FPÖ als lautstarke Gegnerin politischer Eliten, gehört jedoch selbst längst zum festen Bestandteil der Zweiten Republik. Während ihre Inhalte und ihr politischer Stil regelmäßig heftige Kritik hervorrufen, ist die FPÖ seit der letzten Nationalratswahl stärkste Kraft. Dennoch befindet sie sich weiter in Opposition. Welche Rolle spielt die FPÖ heute in Österreich? Welche Faktoren erklären ihren anhaltenden Erfolg? Und welche Perspektiven hat die rechtspopulistische Partei unter Herbert Kickl? Darüber diskutieren bei Tarek Leitner: Norbert Nemeth Nationalratsabgeordneter, FPÖ Reinhard Heinisch Politikwissenschafter Stefan Petzner ehem. FPÖ/BZÖ-Politiker, PR-Berater Barbara Tóth Journalistin, "Falter"
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